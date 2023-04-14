Перекрытие дорог в Волгограде на Пасху 16 апреля 2023: список, схема

Площадь на Пасху станет пешеходной на весь день. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Пасху, 16 апреля 2023 года, в Волгограде перекроют дороги в центре города. На весь день станет пешеходной площадь Павших Борцов, улицу Мира и все прилегающие улицы на подходе к Александро-Невскому кафедральному собору. Ограничения движения для автотранспорта будут действовать с 7.00 до 18.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- 16 апреля 2023 года с 7.00 до 18.00 вводится пешеходный режим на площади Павших Борцов, на улице Мира в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской и прилегающих к ним улицах, - рассказали в администрации Волгограда.

Не проехать будет по улицам Гоголя, Аллее Героев и другим улицам вокруг главного городского храма. Припарковаться рядом тоже не получится. Напомним, на Пасху по центру Волгограда пройдет большой крестный ход, после митрополит проведет праздничное богослужение. Горожанам будут раздавать Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.