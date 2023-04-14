Представители Госдумы и сената открыли в Волгограде центр для инициативных горожан

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде на площадке амфитеатра 14 апреля открылся региональный штаб общественный поддержки. В его работе будут принимать волонтеры, молодые представители патриотических и общественных организаций, а также чиновники и депутаты. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, сенатор Сергей Горняков, губернатор Андрей Бочаров. Руководить штабом будет председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области

Площадка будет постоянно работать в амфитеатре, но не снаружи, а под крышей, иначе снег, дождь и ветер могут все испортить. В помещении есть большой зал с экраном и звуковым оборудованием, обустроены зоны для молодежи и детей, общественная приемная, конференц-зал, кабинет для встречи с жителями.

Центр будет работать для волгоградцев по будням, в случае проведения мероприятий – и по субботам и воскресеньям. Там будут проходить вебинары и образовательные курсы, круглые столы, мероприятия в сфере культуры, горожане смогут предлагать свои инициативы для воплощения их в жизнь. Уже в штабе общественной поддержки открылись выставки «Жены героев специальной военной операции», «Война на холсте», «#СвоихНеБросаем», а также площадка «Письмо юнармейца».

- Общественные инициативы не могут жить долго, если не получают поддержку во власти. Энтузиазм иногда угасает, а нам этого допустить нельзя. Сегодня ценна каждая инициатива, - отметила Анна Кузнецова.