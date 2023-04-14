В Красноармейском районе Волгограда обновят более 17 км теплотрасс

Завершить все ремонтные работы подрядчик должен в 2024 году Фото: Екатерина СИМОХИНА

На юге Волгограда пройдет масштабная реставрация теплового трубопровода. Администрация города-героя объявила о конкурсе по определению подрядчику, который займется ремонтом труб в Красноармейском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии Волгограда.

- Необходим ремонт наружного магистрального трубопровода отопления диаметром 700 мм. Прием заявок продлится включительно до 4 мая включительно, - пояснили в пресс-службе администрации.

Будущему подрядчику предстоит обследовать трубопровод и подготовить проектную документацию, а также заменить ветхие участки труб и восстановить теплоизоляцию на протяжении 17 км. Эта теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад и на сегодняшний день обеспечивают теплом более 600 жилых и социальных объектов.

Выполнить все работы подрядчик должен в 2024 году, однако до этого времени оставлять без тепла волгоградцев не собираются.