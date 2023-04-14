4 из 10 жителей Волгограда сталкивались с психологическим насилием на работе

Волгоградцы не стали молчать о превышении должностных полномочий своего начальства Фото: Александр КУЛИКОВ

Волгоградцы признались, что терпели унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. Среди опрошенных с психологическим насилием сталкивались 41%, еще 48% заверили, что никогда с абьюзом не сталкивались, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

Чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе волгоградцы в возрасте от 25 до 34 лет. К психологическому насилию работники отнесли: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, никак не относящихся к рабочей деятельности. Также опрошенные признались, что 28% сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 21% — с унижениями и 15% — с эмоциональным давлением.