Председатель КСП Волгограда Александр Мордвинцев написал заявление об отставке

Фото: КСП Волгограда

Депутаты городской думы удовлетворили заявление председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александра Мордвинцева об отставке. Он освободит свою должность 18 апреля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Однако Александр Мордвинцев продолжит возглавлять КСП областного центра. Дело в том, что срок полномочий председателя и аудиторов палаты составляет 6 лет, в то время как срок работы мэра и представительного органа местного самоуправления Волгограда – 5 лет. Депутаты городского парламента решили привести муниципальную систему к единству. Срок полномочий председателя КСП сократиться до 5 лет.

- Параллельно с корректировкой Положения о КСП депутаты планируют рассмотреть вопрос о назначении на новый срок ее председателя, - отметили в парламенте Волгограда.

Заявление об отставке Александра Мордвинцева, который возглавляет КСП города с 2018 года, было удовлетворено. В то же время депутаты гордумы готовят документы для продления срока полномочий Александра Мордвинцева уже на 5-летний период.