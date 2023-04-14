Дети болеют чаще взрослых: волгоградцев предупредили об опасной для мозга инфекции

С инфицированным человеком нельзя контактировать 10 дней Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Санитарные врачи рассказали волгоградцам об остром инфекционном заболевании, которое очень опасно для здоровья человека. Речь про менингококковую инфекцию. Она приводит к локальным формам заболевания – назофарингиту, но также чревата общей интоксикацией поражением мягких мозговых оболочек головного мозга с развитием менингита и бессимптомной формой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Менингококковую инфекцию можно подхватить через вдыхание воздуха, пыли, в которых содержатся вирусы и бактерии, выделенные при кашле и чихании больным человеком. Также заразиться можно через предметы обихода. Болеют менингококковой инфекцией чаще дети, чем взрослые.

- По уровню заболеваемости менингококковой инфекции в течение последних пяти лет (2018-2022 годы) Волгоградская область относится к территориям с низкой заболеваемостью, - отметили в ведомстве.

Заразившимся инфекцией при общей интоксикации и поражением мозга проводится экстренная химиопрофилактика. Вакцинация против этой инфекции входит в календарь профилактических прививок. Также делают прививку против нее призывникам.

- Неспецифическая профилактика менингококковой инфекции заключается в недопущении контактов с заболевшими и в наблюдении за контактными в течение 10 дней, - уточнили санитарные врачи.