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НовостиЗдоровье14 апреля 2023 6:46

РПН проверил качество хлеба в Волгоградской области

Выявлено было только одно нарушение
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградский хлеб оказался хорошего качества

Волгоградский хлеб оказался хорошего качества

Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Волгоградской области исследовал качество хлебобулочных изделий на соответствие требованиям Технического регламента. Из 66 исследованных проб нарушения были обнаружены лишь в одном хлебе. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство.

- Были выявлены следующие нарушения: не внедрены процедуры, необходимые при изготовлении хлебобулочных изделий; отсутствие выбора последовательности производства пищевой продукции, а также не внедрена процедура содержания производственных помещений без загрязнения пищевой продукции, - пояснили в Роспотребнадзоре.

За выявленные нарушения индивидуальному предпринимателю было вынесено предупреждение. Также специалисты Управления проверили двух индивидуальных предпринимателей, которых проинформировали об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности.