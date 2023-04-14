Пять операций, пальцы не сгибаются: детсад выплатит 300 тыс. компенсации за травму ребенка во время прогулки

Пальчики после травмы у ребенка частично так и не сгибаются. Фото: прокуратура Волгоградской области

Гуляя на площадке детского сада, 6-летняя девочка порезала пальцы обеих рук о забор из металлического профиля. Травмы оказались серьезными. С тех пор ребенку из Котельниковского района пришлось пережить пять операций, но пальцы до сих пор не сгибаются. Родители при помощи прокуратуры добились через суд компенсации за травму – 300 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Решением суда иск прокурора удовлетворен частично, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда и расходы на лечение в общей сумме порядка 300 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Чтобы восстановить тендопластику сухожилий на порезанных металлом руках, ребенку за это время сделали пять операций в разных больницах Волгоградской области. Но согнуть все пальчики девочка до сих пор не может. Ей еще предстоит длительная реабилитация.

Прокуратура держит решение суда на контроле. В силу оно еще не вступило.