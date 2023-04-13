В Волгограде на 2 месяца закрыли переезд через железную дорогу

В поселком Горьковском перекрыли движение для автомобилей через ж/д переезд Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Советском районе Волгограда на 2 месяца закрыли для машин железнодорожный переезд в поселке Горьковском. Причем движение по нему перекрыли еще накануне. В четверг сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги, что переезд на 16 км перегона Пост 12 км – Станция имени Максима Горького будет закрыт для проезда автомобилей с 12 апреля до 0.10 10 июня.

Перекрытый переезд находится на пересечении с автомобильной дорогой рядом с автобусной остановкой «Кольцо» на улице Волгоградской перед улицей Буденного. Волгоградцам предлагают объезжать в течение двух месяцев по трассе А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Переезд был закрыт из-за строительства нового железнодорожного пути.