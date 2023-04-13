В четырех районах Волгограда не будет электричества 14 апреля

4 района частично останутся без света в пятницу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде отключения электричества в пятницу будут малочисленными. Без света останутся дома на семи улицах, одна из которых проходит через 2 района. Энергоснабжения из-за плановых ремонтных работ не будет в течение семи-восьми часов. Без работающих холодильников, телевизоров, электроплит и микроволновок останутся жители четырех районов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение временно отключат в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат пр. Ленина, 209, 211, 213, ул. Борьбы, 3, 5, 7. В Центральном районе свет с 9.00 до 16.00 отрубят на пр. Ленина, 61/1, 62, 62/1, 64, 68, 68а, 70, 70а, 70б.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Баррикадной, 11, 13, 15. В Кировском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут на ул. Абганеровской, 47-103, в пер. Псковском, 21-31а, пер. Железном, 7а-15, 14-40, пер. Даниловском, 1-9, 2-10.