Волгоградстат изучит рацион питания жителей Волгоградской области

Волгоградцы расскажут о своем рационе питания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 6 апреля по 5 мая в Волгоградской области специалисты Волгоградстата проведут выборочный опрос среди жителей на тему питания. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, всего в нем примут участие около 45 тысяч россиян, в частности 680 волгоградских семей. Большая часть опрашиваемых будет из городов.

В нем примут участие люди разных групп и слоев населения. Волгоградцам зададут вопросы о рационе питания, состоянии здоровья, взвесят, измерят рост. После этого подведут итоги.

- Сотрудники гарантируют конфиденциальность данных и несут ответственность за разглашение сведений, содержащихся в вопросниках выборочного наблюдения. Вся информация будет использоваться только в целях получения сводных итогов для формирования официальной статистической информации, - уточнили в ведомстве.