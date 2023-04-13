«Ситиматик-Волгоград» стал партнером экоакции на территории детской больницы

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) принял участие в экологической акции по уборке территории Волгоградской областной детской клинической больницы.

«Ситиматик-Волгоград» предоставил специализированный автотранспорт: самосвалы КАМАз и ломовоз для погрузки и вывоза опиленных ветвей деревьев, образовавшихся на территории медицинской организации. Суммарно на специализированный полигон было вывезено более 150 кубических метров отходов древесной растительности.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Экологическая акция была организована волгоградским региональным отделением Общероссийского народного фронта совместно с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Компания «Ситиматик-Волгоград» уже третий год подряд оказывает поддержку медицинскому учреждению и вывозит крупногабаритные отходы в рамках социального партнерства.

Напомним, что отходы растительного происхождения, такие как опавшая листва, пни, опиленные ветви, спилы деревьев, не относятся к твердым коммунальным отходам. Такой мусор не учитывается при расчете тарифов накопления, соответственно, в счета эта услуга не включена.

Региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград», в рамках своих полномочий, обеспечивает сбор, транспортировку, обработку только ТКО – то есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства (в соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Отметим, что в апреле текущего года это уже третье масштабное мероприятие, где регоператор выступает партнером. В преддверии дня празднования армянской Пасхи «Ситиматик-Волгоград» оказал содействие в вывозе отходов с территории, расположенной вблизи Армянской Апостольской Святой Православной Церкви Святого Георгия, здесь было вывезено порядка 200 кубических метров отходов. На территории мемориального комплекса «Лысая гора» было собрано и вывезено порядка 100 кубических метров крупногабаритных отходов.

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