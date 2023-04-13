В Волгограде мужчина прятал в квартире тело убитого друга пять дней

Убийцу осудили на 9,5 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

56-летнего мужчину из Волгограда осудили на 9,5 лет колонии строгого режима за убийство друга. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло в мае 2022 года в одной из квартир в Дзержинском районе.

- В порыве гнева мужчина ударил гостя кухонным ножом в область правой голени. Увидев, что от кровопотери потерпевший потерял сознание, подсудимый, не приняв мер к оказанию медицинской помощи, ушел из квартиры. Через некоторое время мужчина вернулся на место преступления и обнаружил труп, - уточнили в прокуратуре.

Спустя пять дней мужчина вынес тело на мусорку с многоквартирным домом №13 на улице Жирновской. Мужчину осудили, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.