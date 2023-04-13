В Волгограде почти на 9% подорожали бананы

В Волгограде подорожали бананы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде резко подорожали бананы. Цена на них за неделю с 4 по 10 апреля увеличилась на 8,88% или на 8,5 рубля. В среднем килограмм бананов стоит 103,8 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Также за неделю в городе повысились цены на некоторые овощи: на капусту – на 3,12%, на морковь – на 3,95%, на огурцы – на 5,21%, на помидоры – 1,95%. Еще увеличились ценники на говядину на 1,29%, на баранину – на 1,98%, на охлажденные куры – на 1,77%, на подсолнечное масло – на 1,14%, на сыр – на 3,29. Подорожала мука на 1,14%, печенье – на 1,77%, ржаной хлеб – на 1,57%, макароны – на 1,25%.

Некоторые продукты порадовали волгоградцев снижением цен. Так свекла за неделю подешевела на 18,4%. Кроме того, стали выгоднее сухие молочные смеси для детей на 2,18%, колбаса – на 2,14%, яйца – на 3,91%, гречка – на 1,49%, картофель – на 2,52%, репчатый лук – на 7,21%.

Что касается бананов, то они дорожают уже не первую неделю.