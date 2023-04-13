В Волгоградской области началась акция по защите краснокнижных растений

Сорванные первоцветы могут стоить волгоградцам штрафом Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Волгоградской области уже начали появляться первые растения, занесенные в Красную книгу. Чтобы уберечь редкие разновидности цветов, кустов и деревьев, до конца мая в регионе будут проводиться рейды, направленные на их охрану. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в облкомприроде.

- Акция направлена на пресечение незаконного оборота краснокнижных растений и сохранение редких первоцветов. Специалисты обследуют участки, где наиболее часто фиксируются случаи массового сбора охраняемых государством цветов, - пояснили в пресс-службе.

В случае обнаружения граждан, собирающих краснокнижные первоцветы, растения будут изъяты, а собиратели получат штраф в размере от 2500 до 100 000 рублей

Также сотрудники облкомприроды проведут просветительские акции по информированию школьников о необходимости сохранения редких раннецветущих видов растений.