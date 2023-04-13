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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:55

В Волгоградской области началась акция по защите краснокнижных растений

За сорванные первоцветы можно получить крупный штраф
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Сорванные первоцветы могут стоить волгоградцам штрафом

Сорванные первоцветы могут стоить волгоградцам штрафом

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Волгоградской области уже начали появляться первые растения, занесенные в Красную книгу. Чтобы уберечь редкие разновидности цветов, кустов и деревьев, до конца мая в регионе будут проводиться рейды, направленные на их охрану. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в облкомприроде.

- Акция направлена на пресечение незаконного оборота краснокнижных растений и сохранение редких первоцветов. Специалисты обследуют участки, где наиболее часто фиксируются случаи массового сбора охраняемых государством цветов, - пояснили в пресс-службе.

В случае обнаружения граждан, собирающих краснокнижные первоцветы, растения будут изъяты, а собиратели получат штраф в размере от 2500 до 100 000 рублей

Также сотрудники облкомприроды проведут просветительские акции по информированию школьников о необходимости сохранения редких раннецветущих видов растений.