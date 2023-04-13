В Волгоградской области планируют построить новые гидро- и ветроэлектростанции

В Волгограде обновят объекты энергетики региона Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание на площадке филиала АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ. Вместе с председателем правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федором Опадчим была проверена работа диспетчерского центра, также обсуждались вопросы развития энергосистемы региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Волгоградская область является для нас пилотом по ряду прорывных технологий, связанных с дистанционным управлением объектами, созданием защищенных технологий управления, кибер-безопасности, которые мы планируем тиражировать по всей стране в рамках нашей структуры, - отметил Федор Опадчий.

В Волгоградской области планируют до 2028 года построить новые или обновить стратегические объекты генерации и сетевой инфраструктуры. В их числе Среднеахтубинская ГЭС, которая является частью проекта комплекса гидротехнических сооружений для обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы, Новоалексеевская и Ольховская ВЭС, 2 ветропарка ФРП, завершение масштабной замены гидроагрегатов Волжской ГЭС, модернизация Волгоградской ГРЭС, реконструкция высоковольтной линии Кайсацкое – Джаныбек. По расчетам властей, реализация проектов по обновлению объектов энергосистемы повысит ее мощность на 8,9%.