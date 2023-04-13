В Волгограде на остановке в присутствии очевидцев умер преподаватель ВолгГТУ

СК проводит проверку. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Накануне, 12 апреля, на остановке общественного транспорта на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда умер 78-летний преподаватель ВолгГТУ Владимир Мишта. Трагедия произошла в присутствии десятков очевидцев. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru руководитель СО СК России по Центральному району Волгограда Владимир Суров, около часа дня мужчина вышел из вуза на улицу и внезапно почувствовал себя плохо.

Свидетели рассказали, что преподаватель схватился за сердце и упал на землю. Люди подбежали к нему и пытались оказать помощь, вызвали неотложку. Приехавшие врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти ученого и изобретателя не удалось. Он скончался на месте происшествия.

- Повреждений на теле не обнаружено. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, - добавил Владимир Суров.