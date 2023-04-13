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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:44

МЧС предупредило о заморозках до -3 в Волгоградской области

Волгоградцев просят быть осторожными при использовании обогревателей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области прогнозируют заморозки

В Волгоградской области прогнозируют заморозки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области похолодание пока не собирается уступать теплу. Местами температура воздуха вовсе опустится ниже ноля. Волгоградские спасатели предупредили о надвигающихся заморозках. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, ночью и утром 15 и 16 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3º.

К волгоградцам обратились с настоятельной просьбой с осторожностью использовать обогреватели при понижении температуры воздуха на улице.

- Основными причинами возникновения пожаров в жилье в сезон похолоданий являются: нарушение правил пожарной безопасности в быту, в том числе при курении, а также при использовании электрооборудования, электронагревательных приборов, неправильной эксплуатации печей и дымоходов, - отметили в спасательном ведомстве.

- В случае возникновения пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи, - напомнили в региональном Главке МЧС.

Отметим, накануне спасатели предупредили волгоградцев о штормовом ветре, ливнях и снеге в области.