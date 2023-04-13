В Волгограде пенсионерка отсудила у УК 25 тыс. рублей за протекшую кровлю

Квартиру волгоградки затопило из-за плохого качества кровли Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 68-летней пенсионерке управляющая компания «Альфа-Юг» компенсировала моральный и имущественный вред за протекшую кровлю. За ущерб и доставленные неудобства им пришлось заплатить 25 тысяч рублей, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Заявительница проживает на 5-м этаже дома №38 по улице Хользунова. Кровля на этом доме была в ненадлежащем состоянии и после очередного сезона дождей, квартиру пенсионерки затопило, - прокомментировали в ведомстве.

По итогу районная прокуратура призвала управляющую компанию, ООО «Альфа-юг», провести ремонт кровли, а пострадавшей волгоградке была выплачена компенсация за моральный и материальный вред.

Кроме того, по инициативе прокуратуры руководитель управляющей организации привлечен к административной ответственности по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». С него будут взыскивать штраф в размере 50 тысяч рублей.