Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:40

В Волгограде пенсионерка отсудила у УК 25 тыс. рублей за протекшую кровлю

Руководителя компании также оштрафовали на 50 тысяч
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Квартиру волгоградки затопило из-за плохого качества кровли

Квартиру волгоградки затопило из-за плохого качества кровли

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 68-летней пенсионерке управляющая компания «Альфа-Юг» компенсировала моральный и имущественный вред за протекшую кровлю. За ущерб и доставленные неудобства им пришлось заплатить 25 тысяч рублей, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Заявительница проживает на 5-м этаже дома №38 по улице Хользунова. Кровля на этом доме была в ненадлежащем состоянии и после очередного сезона дождей, квартиру пенсионерки затопило, - прокомментировали в ведомстве.

По итогу районная прокуратура призвала управляющую компанию, ООО «Альфа-юг», провести ремонт кровли, а пострадавшей волгоградке была выплачена компенсация за моральный и материальный вред.

Кроме того, по инициативе прокуратуры руководитель управляющей организации привлечен к административной ответственности по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». С него будут взыскивать штраф в размере 50 тысяч рублей.