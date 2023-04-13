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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:13

На юге Волгограда 18-летние парни ограбили 15-летнего подростка

Материалы направили в СК
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция задержала подозреваемых.

Полиция задержала подозреваемых.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноармейском районе Волгограда задержали двух 18-летних молодых людей, ограбивших 15-летнего подростка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru пресс-службе регионального главка МВД, ранее в полицию обратилась мама потерпевшего. Женщина рассказала, что на ее сына напали неизвестные и, ударив несколько раз, вынудили перевести деньги через банковское приложение.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что потратили деньги на личные нужды, - уточнили в полиции.

Материалы, собранные полицейскими, направлены в следственный комитет.