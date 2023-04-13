В Волгоградской области нашли мертвой 83-летнюю пенсионерку с протезом

ФОТО: поисковый отряд "Лиза Алерт" по Волгоградской области

В городе Камышине Волгоградской области 13 апреля завершились поиски 83-летней местной жительницы Любови Шорниковой. Родные и близкие вместе с представителями поискового отряда «Лиза Алерт» не знали о ее местонахождении с понедельника, 11 апреля, после того, как пенсионерка вышла из дома и не вернулась.

Женщина была совсем легко одета – в колготках, белой футболке и летних тапочках. Одной из ярких примет Любови Шорниковой был протез глаза.

Сегодня, 13 апреля, на своей странице поискового отряда социальных сетях появилось печальное сообщение, о том, что женщину удалось найти, но, увы, уже не живой.