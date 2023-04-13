Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:39

В Волгоградской области нашли мертвой 83-летнюю пенсионерку с протезом

Камышанку искали на протяжении двое суток
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: поисковый отряд "Лиза Алерт" по Волгоградской области

ФОТО: поисковый отряд "Лиза Алерт" по Волгоградской области

В городе Камышине Волгоградской области 13 апреля завершились поиски 83-летней местной жительницы Любови Шорниковой. Родные и близкие вместе с представителями поискового отряда «Лиза Алерт» не знали о ее местонахождении с понедельника, 11 апреля, после того, как пенсионерка вышла из дома и не вернулась.

Женщина была совсем легко одета – в колготках, белой футболке и летних тапочках. Одной из ярких примет Любови Шорниковой был протез глаза.

Сегодня, 13 апреля, на своей странице поискового отряда социальных сетях появилось печальное сообщение, о том, что женщину удалось найти, но, увы, уже не живой.