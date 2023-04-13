В Волжском суд на полгода продлил арест Григоряну, пытавшемуся зарезать любимую

Фото: пресс-служба облсуда.

13 апреля Волжский городской суд продлил арест Аркадию Григоряну, обвиняемому в покушении на убийство бывшей девушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мера пресечения продлена до 3 октября 2023 года.

- Суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу 26 апреля в 11 часов, - уточнили в суде.

Напомним, в декабре прошлого года Григорян подкараулил бывшую девушку у дома на улице 40 лет Победы и нанес ей 35 ударов ножом в область шеи и лица. Волжанка чудом выжила. Сам же мужчина пытался скрыться, но его вскоре задержали полицейские. Ранее Григорян уже был судим за участие массовой драке.

Добавим, что следить за движением дела № 1-495/2023 можно на сайте Волжского горсуда.