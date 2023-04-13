В Волгограде в подъезде многоэтажки жильцы нашли окровавленного мужчину

На подозреваемого в убийстве возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде в подъезде многоэтажного дома №23 по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе жильцы обнаружили окровавленного 38-летнего мужчину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в убийстве подозревают 49-летнего мужчину, проживающего в одной из квартир. Как оказалось, между приятелями произошел конфликт, который перерос в трагедию. В тот день, 6 апреля, мужчины встретились устроили застолье, в результате которого случилась драка.

- В ходе драки подозреваемый взял нож и нанес им один удар в область шеи своего знакомого. После полученного повреждения потерпевший смог выбежать из квартиры злоумышленника, однако в подъезде потерял сознание, - уточнили в следкоме.

Мужчину пытались спасти приехавшие врачи, но он скончался в больнице от потери крови. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.