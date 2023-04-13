В Волгограде утвердили еще одну льготу для участников спецоперации

В Волгограде ввели отсрочку по аренде муниципального имущества для участников СВО Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская городская дума утвердила еще одну льготу для участников специальной военной операции на Украине. Депутаты единогласно поддержали отсрочку оплаты аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе парламента Волгограда, льгота распространяется на мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в СВО.

- Отсрочку можно получить по договорам аренды муниципального имущества, составляющего имущественную казну Волгограда, либо закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, - отметили в гордуме.

Получить отсрочку может как физическое лицо, так и индивидуальные предприниматели, юридические лица в случае призыва их учредителей в Вооруженные Силы РФ. Приостановка оплаты по аренде муниципального имущества действует на период прохождения службы и в течение 90 дней после ее завершения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ставшим инвалидами участникам СВО из Волгоградской области будут платить ежемесячное пособие (подробности)

В Волгоградской области ввели выплату семьям погибших военных (подробности)