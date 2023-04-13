Под Волгоградом в магазины попал просроченный творог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию просроченного творога, попавшего в магазины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, продукцию произвели в Ленинском районе. Выявить факт нарушения закона удалось в ходе мониторинга системы «Меркурий». Оказалось, что владелец предприятия увеличил срок годности молочной товара, чтобы прожать партию.

- Установлено, что уполномоченным лицом увеличен срок годности творога, после изменения сроков годности продукция была направлена на реализацию. Таким образом, были нарушены требования и технического регламента о безопасности пищевой продукции, - уточнили в ведомстве.

Россельхознадзор приостановил регистрацию предприятия в системе, объявил предостережение.