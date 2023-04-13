В Волгограде водитель сбил 12-летнюю девочку на велосипеде и скрылся

Девочку госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде накануне, 12 апреля, катавшаяся на велосипеде 12-летняя девочка попала под машину. В Краснооктябрьском районе напротив дома №22 на улице Никопольской неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Авария случилась в 19.45. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Пострадавшую юную велосипедистку скорая помощь доставила в больницу. Полиция организовала поиск скрывшегося водителя.