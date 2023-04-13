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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 6:37

Под Волгоградом молодые курьеры мошенников обманули пенсионеров на 300 тысяч

На двух сообщников возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Урюпинске полиция задержала 18-летнего и 21-летнего курьеров мошенников.

В Урюпинске полиция задержала 18-летнего и 21-летнего курьеров мошенников.

Фото: Александр ПАНОВ

В Урюпинске полиция задержала 18-летнего и 21-летнего курьеров мошенников, которые забирали деньги у пенсионеров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на сообщников возбудили уголовное дело. Подозреваемые признались, что ранее нашли в интернете объявление о работе, их не смутило, что придется нарушать закон.

- Сначала сообщники задержанных звонили пожилым жителям и сообщали, что их родственники совершили ДТП. Чтобы избежать ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было передать курьеру, - уточнили в полиции.

В итоге трое пенсионеров отдали аферистам 306 тысяч рублей. на сообщников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».