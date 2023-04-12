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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 14:45

На юге Волгограда обнаружено 100 квадратных метров загрязненной почвы

Загрязнение возникло после аварии с бензовозом
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

ФОТО: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Вблизи поселка Большие Чапурники Светлоярского района Волгоградской области специалисты обнаружили загрязнения почвы внушительных размеров. На площади 100 квадратных метров произошел излив нефтепродуктов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- Удалось установить, что загрязнение произошло из-за аварии с участием бензовоза. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических исследований взяли пробы почвы и произвели площадные измерения, - заявили сотрудники Управления.

По предварительной информации, этот участок относится к неустановленной категории земель Светлоярского района. По результатам получения лабораторных исследований лаборатории будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу.

Напомним ,что ночью 10 апреля на 11-м километре трассы «Волгоград - Большие Чапурники - Червленое» бензовоз столкнулся с «КАМАЗом» и перевернулся.