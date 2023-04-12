Под Волгоградом более 20 детей-инвалидов остались без средств для реабилитации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Камышинского района добивается восстановления прав воспитанников ГКССУ СО «Детский психоневрологический интернат», которые не обеспечены жизненно важными техническими средствами реабилитации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по результатам проверки выяснилось, что страдает 21 ребенок.

- Прокуратурой в адрес руководителя Фонда пенсионного и социального страхования по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого 21 ребенок в полном объеме обеспечен противопролежневыми матрасами, подушками, - отметили в прокуратуре.

В настоящий момент в суд предъявлено исковое заявление об обеспечении детей средствами реабилитации. Иски находятся на стадии рассмотрения.