Под Волгоградом мать засудила больницу на 3 тыс. рублей из-за отказа делать ребенку прививку

Врачам придется поплатиться за свое бездействие Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Волжского отсудила у Городской детской больницы 3 тысячи рублей в качестве моральной компенсации. Местные врачи отказались делать ее сыну прививку от туберкулеза. Об этом cайту volgograd.kp.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По словам истца Елизаветы, в январе 2022 года у неё родился сын и за все время пребывания в роддоме мальчику не дали обязательную вакцину БЦЖ-М, о чём сделана запись в обменной карте. Однако самой матери после выписки и постановки ребёнка на учёт в «Городскую детскую больницу» никто не сообщил об отсутствии обязательной прививки.

После того как мать попросила педиатра направить ребенка на вакцинацию, участковый сообщил о необходимости прохождения флюорографии. В апреле истец направила претензию по факту бездействия медицинских работников, но ситуация не изменилась и женщина обратилась в суд.

Городской суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что «Городская детская больница» не выполнила обязанности по проведению вакцинации ребёнка истца. И оштрафовал медучреждение на 3 тысячи рублей, которые пошли Елизавете в качестве моральной компенсации.