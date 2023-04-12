В Волгоградской области на поддержку участников СВО и их семей выделят 4 млрд рублей

Фото: пресс-служба АВО.

4 млрд рублей направят на поддержку участников СВО и их семей в Волгоградской области. Об этом 12 апреля заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона. Основная задача – построить современный реабилитационный центр. Его оснастят новым оборудованием, также предполагается, что в центре будет бассейн.

- Несмотря на все трудности, социальные обязательства выполнялись, выполняются и будут выполняться в полном объеме. В числе проектов назову создание регионального Центра поддержки семьи, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей — инновационного, современного, эффективного, - отметил Бочаров.

Напомним, что из бюджета региона участникам СВО выплачивается материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Также создан Фонд поддержки военных и реализуется акция «Тепло из дома».