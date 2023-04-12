У «Ротора» отменился матч на «Волгоград Арене»

22 апреля на "Волгоград Арене" футбола не будет Фото: Эдуард Пальгунов

Ближайший домашний матч «Ротора» не состоится. Коллектив Алексея Стукалова не сыграет с «Ессентуками» на «Волгоград Арене» 22 апреля. Волгоградский клуб ни при чем, все дело в его соперниках. «Ессентуки» прекратили участие во Второй лиге, у них отозвали лицензию РФС на текущий сезон. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора». Волгоградской команде должны присудить техническую победу со счетом 3:0.

Таким образом, в первом этапе группы 1 Второй лиги у «сине-голубых» остались 2 матча. 15 апреля «Ротор» сыграет с «Чайкой» в Песчанокопском, а 29 апреля – с «Форте» в Таганроге. Следующие домашние встречи для «сине-голубых» состоятся уже в финальном раунде первенства. На «Волгоград Арене» у «Ротора» будут 3 матча.