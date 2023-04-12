На дороги Волгоградской области до 2034 года выделят полтриллиона рублей

В регионе назвали ключевые дорожные объекты Фото: Эдуард Пальгунов

На встрече с общественниками губернатор Волгоградской области озвучил важнейшие проекты в сфере дорожного строительства. До 2034 года на новые ключевые магистрали региона выделят полтриллиона рублей. Трассы станут частями межгосударственного транспортного коридора «Север-Юг».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, в состав транспортного коридора войдут строящиеся и уже готовые магистрали. Среди них возводимый обход Волгограда, объездная дорога вокруг Волжского, мосты через Волгу, Еруслан, Дон, обходы поселков Горьковского и Новый Рогачик. Именно по этим, а также некоторым другим проектам объем инвестиций составил полтриллиона рублей.

- Реализация такого проекта, как «Север-Юг», позволит не только решать задачи беспрепятственного продвижения грузов и пассажиров по транспортному коридору, но и серьезно продвинуться в решении транспортных задач Волгоградской области, - заявил Андрей Бочаров.

В 2023 году работы проходят на 600 километрах дорог.

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