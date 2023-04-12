МЧС предупредило о ливнях со снегом и штормом в Волгоградской области

В ближайшие дни по области ожидается снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Волгоградскую область надвигается штормовой ветер с ливнями и снегом. Об ухудшении погоды предупредили спасатели. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, по прогнозу Волгоградского ЦГМС вечером 13 апреля, ночью и днем 14 апреля будут ливни и сильные дожди. В пятницу в северных районах возможен снег с усилением ветра до 20-25 м/с, что является штормом. При сильных осадках видимость снизится до 500 метров.

Пришедший в регион холодный фронт резко понизит температуру воздуха. По области днем 14 апреля ожидается +3...+8º, ночью 15 апреля 0…+5º, в северной части области 0…-3º.

Во время непогоды волгоградцам нужно быть очень осторожными. Осадки и ветер может повредить линии электропередач, повалить деревья и шаткие конструкции, повредить автомобили и высотную строительную технику.

- В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, - обратились спасательном ведомстве к волгоградцам.