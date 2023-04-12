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НовостиЭкономика12 апреля 2023 11:45

Андрей Бочаров поручил организовать в Волгоградской области 50 тыс. новых рабочих мест

Губернатор поставил задачи для развития экономики региона на ближайшие 10 лет
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Андрей Бочаров задал большие цели для волгоградцев

Андрей Бочаров задал большие цели для волгоградцев

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил главные ориентиры развития региона на ближайшие 10 лет. Среди таковых – увеличение валового регионального продукта до 2,4 триллиона рублей, а также появление 50 тысяч новых вакансий. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу региона.

- Ставим задачи увеличить ВРП до 2,5 трлн рублей, обеспечить накопленный объем инвестиций в размере 3,4 трлн рублей, удвоить доходную часть областного бюджета до 300 млрд рублей, создать 50 тысяч новых рабочих мест. Этого всего мы должны достичь к концу 2034 году, — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что в области будет осуществляться общественный контроль за реализацией проектов в социальной сфере, здравоохранении, дорог, ЖКХ и комплексного развития районов.

- Нам важно, чтобы жители понимали и знали, в каких направлениях мы движемся и могли вносить свои предложения, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В своем выступлении губернатор также отметил, что считает успехи Волгоградской области за прошедшие 9 лет под его руководством фантастическими.