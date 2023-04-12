Андрей Бочаров поручил организовать в Волгоградской области 50 тыс. новых рабочих мест

Андрей Бочаров задал большие цели для волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил главные ориентиры развития региона на ближайшие 10 лет. Среди таковых – увеличение валового регионального продукта до 2,4 триллиона рублей, а также появление 50 тысяч новых вакансий. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу региона.

- Ставим задачи увеличить ВРП до 2,5 трлн рублей, обеспечить накопленный объем инвестиций в размере 3,4 трлн рублей, удвоить доходную часть областного бюджета до 300 млрд рублей, создать 50 тысяч новых рабочих мест. Этого всего мы должны достичь к концу 2034 году, — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что в области будет осуществляться общественный контроль за реализацией проектов в социальной сфере, здравоохранении, дорог, ЖКХ и комплексного развития районов.

- Нам важно, чтобы жители понимали и знали, в каких направлениях мы движемся и могли вносить свои предложения, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В своем выступлении губернатор также отметил, что считает успехи Волгоградской области за прошедшие 9 лет под его руководством фантастическими.