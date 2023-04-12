В Волгограде 18-летний парень без водительских прав угнал «ВАЗ» у студента Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего и 20-летнего угонщиков автомобиля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ранее в правоохранительные органы обратился студент одного из вузов города и заявил, что кто-то угнал припаркованный на проспекте Университетском у дома №20 «ВАЗ-2114».

- Проходящий по ориентировке, как похищенный, автомобиль был замечен и задержан нарядом ДПС городской Госавтоинспекции в Дзержинском районе, - уточнили в полиции.

Угонщики воспользовались тем, что никого не было рядом, вскрыли дверь, завели авто путем соединения проводов замка зажигания. Сообщникам грозит по 5 лет тюрьмы.