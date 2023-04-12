Под Волгоградом рабочий отсудил полмиллиона рублей за травму глаза

Суд принял решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

12 апреля Фроловский районный суд решил спор между местным жителем Павлом Ф. и ООО «Катобьнефть», где мужчина работал бурильщиком и получил производственную травму. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, предприятие выплатит полмиллиона рублей.

Несчастный случай произошел 8 января 2022 года. Мужчина работал помощником бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 5 разряда. В тот день он получил серьезный химический ожог глаза и долго лечился. Он на 30% утратил работоспособность.

Мужчина требовал 700 тысяч рублей за моральный ущерб, лечение и судебные расходы. Ответчик согласился выплатить лишь малую часть – 100 тысяч, однако суд решил, что права работника были грубо нарушены, что и привело к травме.

- Решением Фроловского городского суда с работодателя в пользу Павла Ф. взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей, сумма материального ущерба – 9 261 рубль, а также судебные расходы, - уточнили в суде.

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