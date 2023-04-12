Андрей Бочаров назвал фантастическими успехи Волгоградской области за 9 лет

По словам губернатора, фантастическое стало реальностью Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 12 апреля собрал общественников, чтобы выступить перед ними с итогами своей работы за 9 лет и поставить задачи на будущее. Встреча прошла в ДК «Октябрь» в Волжском в присутствии 600 представителей различных сфер, кроме того, выступление главы региона транслировали по местному телевидению. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Губернатор отметил, что 9 лет назад многие не верили в возможные изменения в регионе. По его словам, фантастическое и несбыточное стало реальностью. Были воплощены в жизнь различные планы и проекты флагманскими заводами и предприятиями.

- И это уже не фантазии и не фантастика. Хотя, конечно, есть еще и мечты, к реализации которых мы только движемся, - подчеркнул губернатор.

Андрей Бочаров заявил, что в течение девяти лет в Волгоградской области реализовали 1500 масштабных инвестиционных проектов, сумма которых составила 1,7 триллиона рублей. Было создано 22,5 тысячи новых рабочих мест. Поддержка федерального центра увеличилась с 21,5 миллиарда рублей в 2014 году до 55 миллиардов рублей в 2022-м.

- Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этой работе, и отдельное спасибо Президенту нашей страны за поддержку Волгоградской области, - отметил в своем выступлении Андрей Бочаров.

Напомним, Андрей Бочаров является губернатором Волгоградской области со 2 апреля 2014 года.