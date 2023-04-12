В Волгограде в ближайшие дни зарядят дожди

В Волгограде в ближайшие дни будет сыро Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградскую область пришло похолодание, в ближайшие дни еще ожидается дождливая погода. Осадки будут идти в течение нескольких дней, причем прогнозируются сильные ливни. 13 апреля в Волгограде и области будет сыро днем. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в четверг порывы северов-восточного ветра составят 15-20 м/с.

В ночь на 13 апреля по области температура воздуха составит ночью +7...+12º, днем +17...+22º, в отдельных северных районах +12...+15º. В Волгограде в ночные часы +9...+11º, в дневные +17...+19º.

14 апреля в Волгограде и области пойдут сильные дожди, местами ожидаются туманы. Порывы северного ветра усилятся до 16-21 м/с. В районах столбики термометров будут показывать +6...+11º ночью и +8...+13º днем, по северу области +3...+8º. В Волгограде ночью +7...+9º, днем +8...+10º.