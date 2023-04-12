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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 9:49

В Волгограде при столкновении трех машин пострадал 4-летний ребенок

Малыша госпитализировали в медучреждение
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Из-за ошибки при вождении одного, пострадали сразу несколько

Из-за ошибки при вождении одного, пострадали сразу несколько

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировском районе Волгограда накануне, 11 апреля, произошло ДТП с участием трех машин. Из-за того, что один из водителей не предоставил преимущества в движении другому, авария получилась масштабной. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Около 17-20 час. 39-летний водитель «Lada Priora», двигаясь по улице Закавказской, напротив дома №6 не предоставил преимущество в движении и столкнулся с водителем «Lifan», а затем его отнесло к проезжающей мимо «Renault Koleos».

Во внедорожнике находился 4-летний пассажир, который и стал единственным пострадавшим в этой аварии. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.