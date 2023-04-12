Под Волгоградом в магазины попала партия просроченного говяжьего мяса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области партию просроченного говяжьего мыса, поставленного в магазины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это удалось сделать в результате мониторинга системы «Меркурий». Предприятие, реализовавшее опасную продукцию, находится в Михайловском районе.

- Должностными лицами ведомства выявлено, что на площадке были увеличены сроки годности мороженой говядины. В дальнейшем после изменения сроков годности продукция направлена на реализацию, - уточнили в областном Россельхознадзоре.

Предприятие нарушило ряд законов и требований, в том числе технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Владельцу выдали предостережение.