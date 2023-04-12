Волгоградец из-за мобильника избил и похитил подростка

Уголовное дело следователи направили в прокуратуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, которое было заведено на 19-летнего парня. Он ограбил, избил и похитил из-за мобильного телефона 16-летнего подростка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 3 марта 2022 года 19-летний волгоградец на улице Шкирятова встретил незнакомого подростка, который в руках держал мобильный телефон. Фигурант уголовного дела подошел к нему и ударил в лицо, после чего схватил гаджет и убежал. Однако телефон был защищен паролем. Тогда грабитель вернулся к подростку и потребовал снять защиту с устройства. Подросток отказал, тогда молодой человек затолкал его в багажник машины

- Обвиняемый вывез потерпевшего в безлюдное место, где избил его. Несовершеннолетний, опасаясь за свою жизнь, по указанию злоумышленника удалил все данные с мобильного устройства, после чего фигурант забрал телефон и покинул место происшествия, - отметили в следкоме.

Расследование подошло к концу, материалы дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинения.