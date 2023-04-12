«Ситиматик-Волгоград» переводит потребителей на прямые расчеты из-за долгов ООО «ЖЭУ» г. Жирновска за вывоз отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» принято решение в одностороннем порядке расторгнуть договорные отношения с управляющей компанией ООО «ЖЭУ» г. Жирновска, которая задолжала региональному оператору почти полтора миллиона рублей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Продолжительный период организация собирала деньги от жильцов за услугу вывоза отходов, но не вносила плату регоператору. Поэтому с 1 мая 2023 года «Ситиматик-Волгоград» в одностороннем порядке расторгает договор и жители дома, расположенного по адресу: г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 65 начнут получать квитанции за услугу «Обращение с ТКО» напрямую от регионального оператора, а не от ООО «ЖЭУ».

Регоператор направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора в адрес общества, а также в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Жители многоквартирных домов (МКД) будут официально оповещены о расторжении договора и переходе на прямые расчеты с «Ситиматик-Волгоград» посредством публикации в печатном выпуске газеты «Волгоградская правда».

Напомним, что в случае злостного нарушения платежной дисциплины право на односторонний отказ от заключенного с УК или ТСЖ договора ресурсоснабжающим организациям предоставлено действующим законодательством, а именно, Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». В указанном случае действующим законодательством согласие собственников не требуется.

Такая практика освобождает жителей от недобросовестных посредников при внесении коммунальных платежей и позволяет быть уверенными в своевременном поступлении оплаты непосредственно поставщику услуги.

Переход на прямые договоры позволяет региональному оператору напрямую работать с неплательщиками и постепенно повышать платежную дисциплину. А она, в свою очередь, является одним из обязательных условий качественного и своевременного оказания коммунальной услуги по вывозу отходов.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить:

- по номерам телефонов контакт-центра «Ситиматик-Волгоград»: (8442) 23-23-23, 8 (991) 361-11-36; через форму обратной связи на главной странице официального сайта компании;

- по телефону горячей линии ООО «МРЦ»: 8 (8442) 326-000 (понедельник – пятница с 08:00 до 17:00);

- через участок очного обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт»: г. Жирновск, ул. Строителей, д.6. Специалисты осуществляют прием потребителей по графику: вторник, четверг с 08:00 до 17:00; пятница с 08:00 до 12:30.

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