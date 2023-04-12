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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:18

Андрей Бочаров проведет встречу с волгоградской общественностью в Волжском

Обращение также покажут на местном телеканале
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Губернатор озвучит программу развития региона на ближайшие 10 лет.

Губернатор озвучит программу развития региона на ближайшие 10 лет.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 12 апреля, в городе Волжском состоится выступление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. На встречу с главой региона придут более 600 жителей региона, сообщают в пресс-службе администрации области.

Мероприятие, которое будет проводиться на базе ДК «Октябрь»,объединит представителей самых разных отраслей и сфер, вне зависимости от их убеждений и взглядов. Среди приглашенных : ветераны, депутаты, руководители силовых структур, главы районов, почетные граждане Волгограда и области, общественники и многие другие.

Послушать обращение главы региона можно будет и в заочном формате. Прямую трансляцию будет вести один из местных телеканалов. Начало в 12.00