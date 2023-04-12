В Волгограде на колесе обозрения в ЦПКиО появилась большая буква «Д»

Фото: ЦПКиО.

Большая буква «Д», украсившая колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, привлекла внимание горожан. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО, новый логотип появился неспроста – таким оригинальным способом решили поздравить всероссийское спортивное общество Динамо со столетним юбилеем.

- В честь этого события на колесе обозрения разместили логотип Динамо с огромной буквой «Д» в цветах клуба, - отметил директор Андре Еркин.

Кстати, ранее в ЦПКиО спортсмены клуба высадили подаренные 20 крупномомерных деревьев, которые вырастут и будут радовать горожан.