Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 7:55

В Волгограде на колесе обозрения в ЦПКиО появилась большая буква «Д»

Так в городе-герое поздравляют спортивное сообщество «Динамо» со 100-летием
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ЦПКиО.

Фото: ЦПКиО.

Большая буква «Д», украсившая колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, привлекла внимание горожан. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО, новый логотип появился неспроста – таким оригинальным способом решили поздравить всероссийское спортивное общество Динамо со столетним юбилеем.

- В честь этого события на колесе обозрения разместили логотип Динамо с огромной буквой «Д» в цветах клуба, - отметил директор Андре Еркин.

Кстати, ранее в ЦПКиО спортсмены клуба высадили подаренные 20 крупномомерных деревьев, которые вырастут и будут радовать горожан.