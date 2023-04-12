Волгоград занял 20-е место в рейтинге российских городов по зарплате

Среднее зарплатное предложение не изменилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоград оказался на 20 строчке из 25 городов России в рейтинге средней предлагаемой зарплаты. В среднем работодатели предлагают 48 207 рублей – это на десять тысяч меньше, чем средний показатель по стране, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

Если сравнивать с показателями марта прошлого гола, то среднее зарплатное предложение в Волгограде практически не изменилось. На сегодняшний день только в одной областной столице открыто около 9 тысяч вакансий.

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в целом по Волгоградской области ниже – 45 284 тысячи рублей.

Хуже города-героя оказались Ижевск, Ульяновск, Барнаул, Ярославль. Последнюю строчку занял Тольятти, где в среднем работодатель может предложить 42486 рублей. В целом показатели у регионов-соседей оказались лучше: Ростов-на-Дону занял 13 строчку (52975 рублей), Воронеж – 16 место (51351 рубль) и на одну позицию выше Волгограда оказался Саратов, заняв 19 позицию (48258 рублей).

Рейтинг ожидаемо возглавила Москва, где по итогам марта средняя предлагаемая зарплата составляет 78 576 рублей - это на 20 328 руб. больше, чем в целом по стране. Серебряную позицию забрал Иркутск с зарплатой в 68 218 рублей, на третьем месте оказалась Уфа - 66 790 рублей.