В Волгограде за 3 миллиона завершат реставрацию памятника морякам-североморцам

Фото: комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области

В Волгограде на торгах определился подрядчик, который займется вторым этапом реставрации памятника морякам-североморцам в Ворошиловском районе. Работы выполнит ООО «Реновацио», рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города. Договор будет заключен после проверки поданных компанией документов.

Из бюджета на реставрацию объекта культурного наследия потратят 3 миллиона 160 тысяч рублей. Подрядчик за эти деньги благоустроит прилегающую территорию: уложит около 1000 квадратных метров тротуарной плитки серого и красного цветов и установит более 100 погонных метров бордюрного камня.

В прошлом году прошли работы в рамках первого этапа реставрации «Памятника защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам». Подрядчиком также было ООО «Реновацио». За 3,2 миллиона рублей была приведена в порядок 7-метровая скульптура, ее очистили от грязи и потрескавшейся краски, устранили дефекты. Кроме того, обновили полукруглую стелу с высеченными на ней строками из поэмы Роберта Рождественского «Реквием».