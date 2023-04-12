В Волжском временно приостанавливает работу паром «Дачник-1»

Подобные ограничения действуют каждый год в период половодья Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В городе Волжском Волгоградской области 13 апреля 2023 года временно приостанавливает работу паром «Дачник-1». На такие меры пришлось пойти из-за увеличения объемов сброса воды на Волжской ГЭС в период половодья, сообщили в пресс-службе администрации города-спутника.

После уменьшения сбросов на Волгоградском гидроузле паром возобновит свою работу в прежнем режиме. Из-за того, что во время максимальных сбросов на ГЭС на паромной переправе на реке Ахтуба появляется сильное течение, оно может негативно влиять на трос и оборудование парома. На подобные меры приходится идти почти каждый год в период весеннего половодья.