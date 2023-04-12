Фото6 "Дом памяти"/https://vk.com/id216217523

В среду, 12 апреля, в Волгограде простятся с известным писателем Петром Таращенко. Его сердце перестало биться на 75 году жизни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Доме памяти», родные, коллеги и друзья запомнят Петра Петровича добрым, талантливым и душевным человеком, который многое успел сделать при жизни.

Петр Таращенко учился в Москве в университете Дружба народов. Уже тогда писал стихи и рассказы, которые публиковались в альманахе «Истоки». Вернулся в родной Волгоград, где продолжил свой творческий путь, стал членом Союза писателей России. В 90-х был координатором в проекте «Джонатан – друг медведей», в 2001 создал Институт креативных технологий, который занимался мультимедийными проектами. В 2008 он стал лауреатом государственной премии за вклад в развитие в культурно-просветительскую деятельность. Его называют центром творческой вселенной Волгограда.

- Доброжелательный, общительный, талантливый, душевный… Человек неуемной энергии и жизнелюбия. Настоящий друг, заботливый брат, любящий супруг. Светлая память Петру Петровичу! – выразили слова соболезнования те, кто знал писателя.