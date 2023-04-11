Почти 2 тыс. вакансий предложат жителям Волгоградской области на ярмарке

Ярмарка пройдет 14 апреля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти 2 тысячи вакансий предложат соискателям 180 предприятий и организаций Волгоградской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 14 апреля 2023 года. Желающих найти работу ждут в центрах занятости Волгограда, Камышина и Волжского с 10 до 14 часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по труду и занятости региона.

На ярмарке трудоустройства волгоградцы смогут пройти собеседование и тестирование, поучаствовать в мастер-классах, научатся составлять резюме, также специалисты проконсультируют по поводу профессионального обучения.

В Волгограде ярмарка пройдет в центре занятости на улице Рабоче-Крестьянской, 16. Горожанам предложат работу на заводах «Каустик», «Волгограднефтемаш», «Красный Октябрь», «Ахтуба», Курганском машиностроительном (местный филиал), а также в коммунальных концессиях и других компаниях. В Волжском найти работу на местных заводах можно будет в ЦЗ на улице Мира, 36г, в Камышине – на пл. Павших Борцов, 9.